В Самарской области задержали подростка, готовившего теракт в своей школе

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В Самарской области задержали подростка, которого подозревают в подготовке теракта в школе, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 15-летний подросток из Сызрани готовился к теракту с лета этого года.
Он смотрел в интернете видеоролике о расстрелах в учебных учреждениях, а также закупился всем необходимым для изготовления боеприпасов. Во время обысков у подростка обнаружили 6 бутылок «коктейля Молотова», 3 литра ацетона и алюминиевую пудру, он признался, что все это купил для того, чтобы сделать бомбу и отомстить учителям и одноклассникам.
Школьника задержали 1 ноября, на него возбуждено уголовное дело за подготовку к теракту.
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Он смотрел в интернете видеоролике о расстрелах в учебных учреждениях, а также закупился всем необходимым для изготовления боеприпасов. Во время обысков у подростка обнаружили 6 бутылок «коктейля Молотова», 3 литра ацетона и алюминиевую пудру, он признался, что все это купил для того, чтобы сделать бомбу и отомстить учителям и одноклассникам.
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Евгения Парфентьева