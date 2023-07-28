В Самарской области злоумышленник похитил и избил девятилетнюю девочку

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В Самарской области расследуется дело о похищении и избиении девятилетнего ребенка. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Уточняется, что инцидент произошел в селе Выселки, в садовом товариществе «Комсомольск-2». По версии следствия, злоумышленник обманул девочку, чтобы завести к себе домой и запереть. На протяжении всего времени нахождения у преступника ребенок подвергался избиениям.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура Ставропольского района.
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«В настоящее время ребенку оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности», — цитирует издание сообщение региональной прокуратуры.
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Диана Аванесян