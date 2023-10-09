В самарском ТЦ кабина лифта, с тремя пассажирами внутри, рухнула вниз

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В самарском ТРК «Вива Лэнд» стеклянный лифт с тремя пассажирами внутри опрокинулась вниз, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Пoступило сообщение о том, что в здании ТРК пo адресу: г.о. Самара, Кирoвский райoн, пр. Кирова, 147, произошлo опрокидывание кабины лифта. В лифте находилoсь три челoвека (мужчины 2005 года рождения)», - прокомментировали ситуацию в министерстве.
Отмечается, в результате опрокидывания кабины погибших и пострадавших нет.
Ранее в Санкт-Петербурге технический лифт с двумя рабочими рухнул в шахту. Двое рабочих перевозили металлические конструкции в грузовом лифте. Трос оборвался и лифт рухнул в шахту. Сколько этажей пролетели мужчине в кабине - не уточняется.
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