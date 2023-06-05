В Самарской области две женщины погибли, отравившись сидром

Фото: Фотобанк Московской области
Выявлены новые случаи отравления алкоголем от «Мистер Сидр»
В Самарской области две женщины скончались, отравившись сидром, сообщает «РИА Новости».
Напомним, ранее стало известно о 14 погибших от отравления в Ульяновской области. Перед смертью все они употребляли алкогольные продукты марки «Мистер Сидр».
Следственный комитет РФ завел уголовное дело против компании за оказание некачественных услуг.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в городе Лодейное поле Ленинградской области годовалый мальчик погиб, подавившись морковью.
Напомним, ранее стало известно о 14 погибших от отравления в Ульяновской области. Перед смертью все они употребляли алкогольные продукты марки «Мистер Сидр».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в городе Лодейное поле Ленинградской области годовалый мальчик погиб, подавившись морковью.
Евгения Парфентьева