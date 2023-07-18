В Самарской области мужчина привез окровавленную тушу коровы к зданию администрации

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Мужчина привез коровью тушу к районной администрации, чтобы заявить о проблеме захоронения крупного рогатого скота в Нефтегорске.
Telegram-канал «Самара №1» сообщает, что туша разделанной коровы появилась днем 17 июля на главной площади Нефтегорска, прямо перед зданием администрации Нефтегорского района.
Местный житель данной акцией хотел продемонстрировать трудности с утилизацией животных.
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Местный житель данной акцией хотел продемонстрировать трудности с утилизацией животных.
«Утилизировать негде если в Нефтегорске — пожалуйста, будем здесь утилизировать», — сказал мужчина.Портал 63.ru приводит комментарий главы района. Чиновник рассказал о наличии мест для захоронения крупного рогатого скота и анонсировал проверку. По словам главы Нефтегорского района Александра Баландина, ранее животновод не оставлял обращения и не жаловался в Роспотребнадзор.
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Мария Фирсова