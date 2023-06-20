В Самарской области выросло число погибших от отравления «Мистером Сидром»

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В Самарской области число погибших из-за суррогатного алкоголя увеличилось до 12 человек, пишет Интерфакс
12 человек погибли и 17 пострадали от суррогатного «Мистера Сидра».
В данный момент ещё один пациент остаётся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Пензе 17-летняя девушка умерла после употребления мохито «Мистер Сидр». Baza пишет, что 3 июня девушка поехала отмечать день рождения своей подруги вместе с мамой. Женщина купила дочери 2 бутылки «Мохито» в местном магазине «Хмельной».
В данный момент ещё один пациент остаётся в тяжелом состоянии.
Мария Фирсова