В Самарской области задержали мать, бросившую маленьких детей одних дома

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В Самарской области сотрудники полиции задержали женщину, которая на несколько дней оставила одних в квартире трехлетнюю дочь и двухмесячного сына. Об этом сообщили в телеграм-канале «МВД Медиа».
Уточняется, что детей поместили в приют. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Сообщается, что плач детей услышали соседи, которые вызвали полицию. На данный момент здоровью и жизни малышей ничего не угрожает.
Согласно статье 156 УК РФ, женщине грозит лишение свободы сроком до трех лет. Ранее 27-летняя женщина была судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Отмечается, что о здоровье и воспитании детей она не заботилась.
Напомним, ранее жительница Самары на полгода бросила детей в возрасте одного, двух и трех лет у знакомой. При этом женщина тратила детские пособия на собственные нужды.
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Сообщается, что плач детей услышали соседи, которые вызвали полицию. На данный момент здоровью и жизни малышей ничего не угрожает.
Напомним, ранее жительница Самары на полгода бросила детей в возрасте одного, двух и трех лет у знакомой. При этом женщина тратила детские пособия на собственные нужды.
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Екатерина Коршунова