В Самарской области завели уголовное дело после смерти школьника из-за падения в ТЦ

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Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг после смерти в больнице 12-летнего мальчика, который упал в торговом центре в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Отмечается, что несовершеннолетний находился в ТЦ без сопровождения взрослых. Он упал в тот момент, когда скатывался по перилам со 2 этажа.
Как сообщает региональный минздрав, после падения с лестницы мальчик был госпитализирован и находился в крайне тяжелом состоянии.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ. Срок лишения свободы по этой статье составляет до десяти лет.
Напомним, ранее в Новосибирске умер подросток, упавший со строящейся многоэтажки. Врачи боролись за жизнь подростка, но не смогли его спасти. Подростки находились на уровне 12 этажа, другие источники писали, что они сорвались с 26 этажа.
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Как сообщает региональный минздрав, после падения с лестницы мальчик был госпитализирован и находился в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, ранее в Новосибирске умер подросток, упавший со строящейся многоэтажки. Врачи боролись за жизнь подростка, но не смогли его спасти. Подростки находились на уровне 12 этажа, другие источники писали, что они сорвались с 26 этажа.
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Екатерина Коршунова