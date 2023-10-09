В Санкт-Петербурге 2-летний ребёнок умер после прививки

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В Санкт-Петербурге 2-летняя девочка умерла на руках у врачей в детской поликлинике на улице Карпинского.
ЧП случилось после того, как ребёнок прошел вакцинацию. Девочке сделали прививку. Затем она почувствовала недомогание, но мать отказалась от госпитализации дочери, написав расписку.
Женщина решила продолжить лечение дома, но спустя несколько дней девочке стало хуже. Родители вызвали скорую. Девочку доставили в ту же поликлинику, где ей и проводили вакцинацию. Но спасти её не удалось.
Тело доставлено в морг. Эксперты устанавливают причину смерти. Делом заинтересовалась петербургская полиция.
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«В связи с этим медики не могли установить наблюдение за ребенком», - рассказал источник РЕН ТВ.
Тело доставлено в морг. Эксперты устанавливают причину смерти. Делом заинтересовалась петербургская полиция.
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Мария Фирсова