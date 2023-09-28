В Санкт-Петербурге 3-летний ребенок убежал из детского сада и попал под грузовик

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Инцидент случился в питерском детском саду №31.
РЕН ТВ пишет, что дети были на прогулке, когда мальчик пролез через забор и сбежал, а воспитательница этого не заметила.
Ребёнка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что число пострадавших от кишечной инфекции в питерской школе детей возросло до 23. Неустановленная инфекция настигла ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование учебного учреждения, а также предприятия, предоставляющего школе питание - АО «Комбинат питания «Кировский».
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«Ребёнок выбежал на Московской шоссе и шёл по проезжей части. В районе дома №131 на него наехал грузовик», — рассказал источник.
Ранее сообщалось, что число пострадавших от кишечной инфекции в питерской школе детей возросло до 23. Неустановленная инфекция настигла ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование учебного учреждения, а также предприятия, предоставляющего школе питание - АО «Комбинат питания «Кировский».
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Мария Фирсова