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В Санкт-Петербурге 3-летний ребенок убежал из детского сада и попал под грузовик

28 сентября 2023, 17:03
Фото: istockphoto/Steven White

Фото: istockphoto/Steven White

Инцидент случился в питерском детском саду №31.
РЕН ТВ пишет, что дети были на прогулке, когда мальчик пролез через забор и сбежал, а воспитательница этого не заметила.
«Ребёнок выбежал на Московской шоссе и шёл по проезжей части. В районе дома №131 на него наехал грузовик», — рассказал источник.

Ребёнка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от кишечной инфекции в питерской школе детей возросло до 23. Неустановленная инфекция настигла ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование учебного учреждения, а также предприятия, предоставляющего школе питание - АО «Комбинат питания «Кировский».

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#дети
#чп
#дтп
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Стали известны подробности «избиения» актера Якунина в петербургской больнице
Актер Олег Якунин обвинил охранника больницы в Петербурге в избиении
28 сентября 2023, 16:30

Фото: iStock/globalmoments

Российский актер театра и кино Олег Якунин сообщил, что его избил охранник одной из больниц Санкт-Петербурга. По информации источника «Петербургского дневника», артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сообщается, что инцидент произошел в петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

«Пациент был сильно пьян, пока находился в приемном отделении. Его отвезли на каталке в отделение», — цитирует «Петербургский дневник» своего собеседника.

По словам сотрудников медучреждения, никакого избиения с участием Якунина не было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Напомним, ранее Олег Якунин заявил о том, что получил серьезные увечья, в результате чего обратился в полицию.

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#инцидент
#медучреждения
#избиение
#драка
#алкоголь
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В московском метро машинист потерял сознание
28 сентября 2023, 16:28

Фото: istockphoto/spacedrone808

ЧП случилось на станции «Охотный ряд».
Тг-канал «112» пишет, что машинисту стало плохо. Он находится без сознания. На месте работают экстренные службы. Машинисту оказывают медицинскую помощь. Обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее сообщалось, что у 4-летнего мальчика во время посещения бани остановилось сердце. В Балаковском районе Саратовской области мальчик потерял сознание, когда парился в бане. Его доставили в городскую больницу в критическом состоянии. У него остановилось сердце.

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#москва
#метро
#чп
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В Тюменской области депутат переехал на тракторе ребёнка
28 сентября 2023, 16:05

Фото: iStock/Motortion

В Тюменской области депутат Думы Староалександровского поселения Валерий Дементиев задавил 6-летнего мальчика.
Telegram-канал Ural Mash пишет, что ЧП случилось в селе Чечкино. 48-летний мужчина не заметил ребёнка и переехал его.

Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы. Ребёнку оказали первую помощь, но спасти его не удалось.
 
Возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае местная жительница убила своего новорождённого ребёнка, после чего 15 лет скрывалась в Свердловской области. Убийство произошло в городе Боготол 10 марта 2008 года.

27-летняя женщина оставила на морозе своего восьмимесячного ребёнка, в результате чего малыш погиб от переохлаждения. Тело младенца женщина вывезла на санках и бросила на пустыре. Вплоть до 25 сентября 2023 года она проживала в Свердловской области.

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#дети
#чп
#депутат
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Двое соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной признали вину
28 сентября 2023, 15:46

Фото: iStock/Andrii Zorii

Бывший сотрудник МВД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури признали свою вину с сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, сообщает «ТАСС».
«Я признаю свою вину в полном объёме», - прокомментировал ситуацию Рыбин. То же самое сделал и Чоудхури.

Дарью Дугину убили 20 августа 2022 года. Автомобиль ее отца, Александра Дугина, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался на Можайском шоссе. Предположительно, именно отец Дарьи был первоначальной целью террористов. 

По информации следствия, в феврале 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации о Дугиной. В тот момент Рыбин занимал должность государственного инспектора ГИБДД и имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции. Он получил личные сведения о Дугиных: данные о месте их жительства, марки и номера принадлежащих им автомобилей и другую информацию и продал их за 3 350 рублей.

После этого, Чоудхури отправил данные о семье Дугиных неустановленным лицам. По первоначальной версии, в организации убийства подозревали украинские спецслужбы.

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#суд
#убийство
#журналист
#мвд
#взрыв
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СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке РФ
28 сентября 2023, 15:31

Фото: iStock/BrianAJackson

СБУ задержала двух жителей Украины по подозрению в поддержке России, об этом сообщили представители службы в своем Telegram-канале.
«Служба безопасности задержала еще двоих агитаторов в результате контрдиверсионных операций на юге Украины. Злоумышленники массово распространяли в интернете призывы в поддержку присоединения территорий нашей страны к России», - говорится в сообщении СБУ.

В Николаеве задержали сотрудницу лицея, которая создала в социальной сети «ВКонтакте» (запрещена на территории Украины) пророссийскую группу. В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области находится под следствием представитель общественный организации. Его арестовали за распространение информации о протестных настроениях в области.

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#сбу
#служба
#арест
#россия
#украина
#поддержка
#протесты
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Жительница сгоревшей в Королёве квартиры поблагодарила пожарных за спасение
28 сентября 2023, 15:15

Фото: Евгений Лавряшин

Жительница горевшего 28 сентября дома на проспекте Космонавтов в Королёва Татьяна поблагодарила пожарных за оперативные прибытие и эффективную работу.
«Хочу сказать спасибо пожарным – быстро приехали. Когда уже пошёл сильный дым, они были здесь и приступили к тушению. Было очень страшно – ничего не видно из-за дыма, света в доме не было. Меня долго тошнило от отравления», – поделилась Татьяна
Пожар начался утром в трёхкомнатной квартире многоэтажного жилого дома. Квартира №11 площадью 60 кв м полностью выгорела. Пострадала квартира №16. Закопчены стены подъезда, лестничных клеток с четвёртого по шестой этажи, а также наружные стены дома над горящей квартирой. Сейчас пожар полностью потушен.
 
Как рассказал первый замглавы администрации городского округа Королёв Сергей Иванов, в тушении огня участвовали восемь пожарных расчётов. Пострадали три человека, один госпитализирован. Эвакуированы 18 жильцов.
 
В подъезде было отключено электроснабжение. Сейчас оно уже восстановлено. 

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#пожар
#чп
#дом
#мкд
#подмосковье
#московская область
#королёв
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Американец провёл в тюрьме 28 лет, будучи невиновным
28 сентября 2023, 14:40

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

Выяснилось, что американец не совершал изнасилования.
Associated Press пишет, что Герардо Кабаниллоса из США был приговорён  к тюремному заключению в 1996 году. Суд решил, что он был одним из двух вооруженных мужчин, ограбивших пару. Люди сидели в припаркованной машине в городском парке в Саут-Гейте. Потом преступники увели женщину в заброшенное здание и изнасиловали.
 
Анализ ДНК, который провели недавно, показал, что Кабаниллос не причастен к изнасилованию. Суд пересмотрел дело. 26 сентября американца освободили.
 
При этом в 1996 году Кабаниллос сам признался в преступлении. Кабаниллос признал свою вину, оказавшись под давлением следствия и угроз. Признание якобы должно было смягчить приговор.
 
Пересмотр дела Кабаниллоса состоялся благодаря работе California Innocence Project. Организация помогает заключенным, в чьих делах существуют нестыковки.

Ранее сообщалось, что суд Ленинского районного суда Уфы частично удовлетворил иск 86-летнего Фатхуллы Исхакова о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Министерство финансов РФ обязуют выплатить пенсионеру 31,6 миллион рублей.

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#тюрьма
#суд
#насилие
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Скончался актер Майкл Гэмбон - Дамблдор из фильмов о Гарри Поттере
28 сентября 2023, 14:37

Фото: iStock/Joel Santos

Скончался актер Майкл Гэмбон на 83-м году жизни. Он прославился своей ролью профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Об этом сообщает британское агентство PA.
Гэмбон играл директора Хогвартса начиная с третьей части серии фильмов о Гарри Поттере. Он заменил Ричарда Харриса, который играл профессора в первых двух частях и скончался в 2002 году.

Родственники актера уточнили, что он мирно умер в больнице.

Ранее стало известно, что Одно из уникальных изданий «Гарри Поттера», подписанное автором серии Джоан Роулинг, предлагается к продаже на аукционе в Великобритании. Ожидается, что его стоимость может достигнуть 8-12 тысяч фунтов.

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#семья
#шоу
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На Камчатке грибнику пришлось прятаться от медведя на дереве
28 сентября 2023, 14:07

Фото: istockphoto/steverts

В городе Вилючинск грибник столкнулся в лесу с медведем.
Видеозапись опубликовали в городском сообществе во «ВКонтакте». «Лента. Ру» пишет, что хищник загнал мужчину на дерево. Грибник спрятался среди веток и снимал медведя на видео. На видео заметно, как зверь бродит вокруг укрытия грибника и нюхает воздух.
 
«Хотите скрасить серые осенние будни? Тогда отправляйтесь в лес за лисичками, эмоции зашкаливают», — сказано в посте.
Телеканалу «41-й регион» в Службе по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края объяснили, что главное при встрече с медведем — ни в коем случае не провоцировать хищника.

Ранее в Оренбургской области на поле заметили медведя, бежавшего рядом с машиной. На видео заметно, как медведь бежит по полю и старается догнать машину водителя-очевидца. Потом зверь устал и остановился.

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