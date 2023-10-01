В Санкт-Петербурге агрессивный мужчина гнался за матерью с ребёнком

Фото: ГУ МВД РФ по МО
Неизвестный пытался снести входную дверь парадной, но ему удалось только выбить стёкла.
SHOT пишет, что всё произошло накануне примерно в 20.00 на Советской улице. Женщина с ребёнком возвращались домой. Они прошли в арке мимо мужчины, справлявшего нужду.
Незнакомец неожиданно резко погнался за ними. Мать с сыном успели забежать в парадную и закрыть дверь. Мужчина стал ломиться. Сначала он попытался вырвать дверь, но в итоге выбил только стёкла. Затем начал жестикулировал и говорить что-то невнятное, спрятавшись за стеной. После этого ещё раз попытался выбить дверь ногой.
После случившегося женщина обратилась в полицию. Дебошира ищут.
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Незнакомец неожиданно резко погнался за ними. Мать с сыном успели забежать в парадную и закрыть дверь. Мужчина стал ломиться. Сначала он попытался вырвать дверь, но в итоге выбил только стёкла. Затем начал жестикулировал и говорить что-то невнятное, спрятавшись за стеной. После этого ещё раз попытался выбить дверь ногой.
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Мария Фирсова