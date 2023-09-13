В Санкт-Петербурге арестовали мужчину за выкрики в поддержку Украины

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Мужчине выдвинули обвинение по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Андрианов признал свою вину. В своё оправдание он заявил, что не осознавал своих действий, так как был в состоянии алкогольного опьянения.
*организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ
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