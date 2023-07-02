В Санкт-Петербурге арестовали водителя, который сбил двух пешеходов

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В Петербурге арестовали водителя, который в нетрезвом состоянии сбил двух пешеходов
Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что водитель автомобиля Mazda, сбивший двух пешеходов, арестован. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, поздно вечером 30 июня водитель автомобиля Mazda сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Преступника задержали сотрудники полиции. В результате аварии 22-летний пешеход скончался на месте, 19-летний — госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как сообщает пресс-служба судов города, обвиняемый Вадим Голубятников признался, что вел машину в нетрезвом состоянии. Уточняется, что ранее Голубятников был судим.
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Напомним, поздно вечером 30 июня водитель автомобиля Mazda сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Преступника задержали сотрудники полиции. В результате аварии 22-летний пешеход скончался на месте, 19-летний — госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Екатерина Коршунова