В Санкт-Петербурге более 8 кг кокаина обнаружили на грузовом судне

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Судно прибыло в Санкт-Петербург из Панамы.
SHOT сообщает, что на судне Wild Cosmos, которое ходит под флагом Багамских островов, таможенники обнаружили 8 странных брикетов с неизвестным порошком внутри. Брикеты были обмотаны непрозрачной лентой.
Эксперты выяснили, что в брикетах было более 8 кг кокаина. Их спрятали под потолком одного из помещений судна. В данный момент выясняется, кому принадлежали брикеты, и для кого предназначались.
Ранее в Екатеринбурге бывший наркоман помог полиции разоблачить банду наркоторговцев. Водитель-курьер получил заказ утром 13 октября. Посылку нужно было доставить из Чкаловского района в Верх-Исетский. В пути курьер почувствовал знакомый химический запах. Мужчина догадался, что в посылке находятся наркотики и отвёз их в полицию.
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Эксперты выяснили, что в брикетах было более 8 кг кокаина. Их спрятали под потолком одного из помещений судна. В данный момент выясняется, кому принадлежали брикеты, и для кого предназначались.
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Мария Фирсова