В Санкт-Петербурге будут судить врачей, получавших взятки за освобождение призывников

Фото: iStock/Irina Guzovataya
В Санкт-Петербурге завершили уголовное дело в отношении группы врачей, получавших взятки за освобождение призывников от службы в ВС России. Об этом пишет «Коммерсант».
«По версии следствия, за 250—300 тыс. рублей они подкладывали в личное дело заказчика снимок реального больного, страдающего язвой желудка, пороком сердца или плоскостопием, с которыми человек становится ограниченно годным к службе. Все медики, за исключением вероятного лидера группы, экс-главы Центра военно-врачебной экспертизы Санкт-Петербурга Владимира Килимчука, признали свою вину», — говорится в публикации.
По данным «Ъ», группировку, регулярно получающую взятки, организовал военно-полевой хирург Килимчук. Уточняется, что в уголовном деле фигурировало около сотни посредников и гражданских медиков, которые помогали искать призывников-взяткодателей.
«Но все они были освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием», — подчеркивает издание.
При этом адвокат Климчука Петрос Иерусалимский утверждает, что Климчука оговорили и он не мог быть лидером ОПГ. В качестве доказательства защита приводит тот факт, что у врача не были обнаружены крупные накопления или дорогостоящее имущество, которые свидетельствовали бы о его причастности к коррупции.
Читайте также:
После нападения на участника СВО в Батайске возбуждено уголовное дело
В Волгограде зарезали 18-летнего футбольного судью Дерезу
В США на фестивале Burning Man погиб человек
Диана Аванесян