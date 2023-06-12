В Санкт-Петербурге бывшего куратора академии полиции задержали за распространение порно с ученицей

istockphoto/BrianAJackson
Бывший куратор был задержан 11 июня. Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Мужчине может грозить до 6 лет тюрьмы.
«Автономная некоммерческая образовательная организация «Санкт-Петербургская академия милиции имени Н.А.Щёлокова» входит в образовательную систему г. Санкт-Петербурга и к системе МВД отношения не имеет», - уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в Пятигорске психиатр 6 лет заставлял сына смотреть с ним порно. 54-летняя супруга психиатра случайно увидела, как её 59-летний муж смотрит фильмы для взрослых в гостиной в компании их 11-летнего сына.