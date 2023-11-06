В Санкт-Петербурге дебоширы залили перцовкой школьника, который не дал им денег

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Подростки в Московском районе Санкт-Петербурга брызнули в лицо из перцового баллончика ученику 6 класса после того, как он не отдал им деньги.
РЕН ТВ пишет, что школьник утром ждал автобус на улице Звездная. В это время к нему подошли два парня и потребовали деньги.
Бабушка пострадавшего мальчика обратилась в полицию. Правоохранители составили их фотороботы. Нападавших разыскивают.
Ранее два наряда полиции вызвали в Красносельский район Санкт-Петербурга из-за агрессивного подростка. «78.ru» пишет, что чп случилось во дворах жилых домов на лице Маршала Захарова. Парень грубил прохожим, распылил перцовый баллончик в лицо детям, а также говорил полицейским, что имеет право делать всё, что хочет.
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«Получив отказ, они брызнули из перцового баллончика ему в лицо и скрылись», – сообщает источник.
Ранее два наряда полиции вызвали в Красносельский район Санкт-Петербурга из-за агрессивного подростка. «78.ru» пишет, что чп случилось во дворах жилых домов на лице Маршала Захарова. Парень грубил прохожим, распылил перцовый баллончик в лицо детям, а также говорил полицейским, что имеет право делать всё, что хочет.
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Мария Фирсова