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В Санкт-Петербурге домработница-мигрантка ограбила и усыпила пенсионерку

26 ноября 2023, 19:44
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

В Санкт-Петербурге женщина, убирающаяся у 66-летней местной жительницы, ограбила её квартиру. Об этом пишет АН «Оперативное открытие».
Уточняется, что инцидент случился 24 ноября. Пенсионерка рассказала, что перед этим к ней приходила бывшая домработница и просила пустить её переночевать. Женщина согласилась, но ночью её ждал «сюрприз» — бывшая домработница и неизвестный мужчина зашли в комнату пенсионерки и стали угрожать ножом, вымогая деньги.

В результате происшествия петербурженка отдала злоумышленникам 340 тысяч рублей, банковские карты, документы, несколько мобильных телефонов и другую технику. Затем женщину принудили выпить таблетки и она уснула.


Сотрудникам полиции по горячим следам удалось задержать по подозрению в преступлении двух граждан Узбекистана, против них возбуждено уголовное дело.

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#происшествия
#санкт-петербург
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В Евпатории началась эвакуация людей из затопленных во время шторма домов
26 ноября 2023, 19:41

Фото: istockphoto/Plus69

Жителей Евпатории эвакуируют из-за подтоплений в домах.
Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

«Силами «Крымспаса» проводится эвакуация людей из пяти затопленных домов в городе Евпатория», – сообщил Олег Крючков.

Всего из затопленных домов на улице Симферопольской в Евпатории планируют эвакуировать 15 человек. Люди будут размещены в пансионатах и санаториях.

Напомним, на западное побережье Крыма сегодня вечером обрушился ураганный ветер и шторм. Порывы ветра достигали 40 м/с. 

Дорога Евпатория – Саки работает в однополосном реверсном режиме. Очевидцы сообщают, что в городе затоплена трасса. 

Ранее сообщалось, что проливные дожди, которые сопровождались ураганными ветрами, обрушились сразу на несколько провинций на юге и юго-западе ​Турции.

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#шторм
#эвакуация
#новости
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В Кировской области в ДТП с грузовиком погибли дети и один взрослый
26 ноября 2023, 19:22

Фото: iStock/gorodenkoff

Три человека, среди них двое детей, погибли в результате аварии на трассе в Кировской области.
РЕН ТВ пишет, что ДТП с участием легкового автомобиля случилось 26 ноября на 628 км автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь у деревни Осинцы Слободского района.

«Погибли три человека, в том числе двое детей – мальчик 2010 года рождения и девочка 2012 года рождения», – сказал собеседник.
Все они ехали в салоне легкового автомобиля. Ещё один человек пострадал, ему оказали медицинскую помощь. По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее сообщалось, что в районе села Шубенка Алтайского края на трассе Р-256 «Чуйский тракт» случилось смертельное ДТП.
«Газель Next» столкнулась с грузовиком и легковой Skoda, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

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#дтп
#авария
#происшествие
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AP: У берегов Йемена захватили нефтяной танкер, связанный с Израилем
26 ноября 2023, 19:02

Фото: iStock/Alexey Bakharev

У берегов Йемена неизвестные захватили танкер, который может принадлежать израильской компании. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
В публикации говорится, что в Аденском заливе судно Central Park под управлением оператора Zodiac Maritime подверглось нападению. В настоящее время неизвестно, кто захватил танкер.

Оператор подозревает, что на судно могли напасть пираты. Отмечается, что экипаж плавсредства состоит из граждан РФ, Болгарии, Вьетнама, Грузии, Индии и Филиппин. 

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#судно
#оператор
#рф
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В Ростове монтажник перерезал трос напарнику, который был на пятом этаже
26 ноября 2023, 18:05

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В Ростове-на-Дону монтажник-высотник перерезал страховочный трос напарнику, который висел на высоте пятого этажа, во время ремонта фасада здания.
Telegram-канал Mash пишет, что 47-летний монтажник вместе с коллегой начали обсуждать обязанности друг друга. Диалога не случилось. Мужчина схватился за ножницы и перерезал веревку товарища.

Пострадавший упал с 15-метровой высоты. Ему на помощь пришли прохожие. Монтажника госпитализировали с многочисленными травмами. Он уже перенес несколько операций. 

Пострадавший в тяжёлом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#происшествие
#работа
#полиция
#скорая помощь
#новости
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В Санкт-Петербурге сотрудница скорой уронила с каталки 95-летнюю блокадницу
26 ноября 2023, 17:53

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Санкт-Петербурге при госпитализации получила черепно-мозговую травму жительница блокадного Ленинграда. По информации «Фонтанки», пожилую женщину в холле госпиталя ветеранов войн уронили с тележки-каталки.
По словам одного из петербуржцев, 95-летняя пострадавшая приходится его супруге бабушкой. В ночь на 25 ноября блокаднице стало плохо и родственники вызвали скорую. Фельдшер счёл необходимым доставить пациентку в госпиталь ветеранов войн Санкт-Петербурга.

«В холле сотрудница скорой три раза ударила по низу кушетки, кушетка покосилась. Никто не понял цель этого действия: каталка ехала и ехала. Бабушка упала с высоты где-то метр с копейками. Упала на руку и ударилась головой», — цитирует издание слова очевидца.

У пенсионерки диагностировали гематому и закрытую черепно-мозговую травму, её направили в реанимацию.

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#человек
#госпиталь
#санкт-петербург
#пенсионерка
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В Мытищах ищут мужчину, убившего чихуахуа ударом ноги
26 ноября 2023, 17:51

Фото: iStock/artolympic

Мужчина разозлился из-за лая.
SHOT пишет, что жительница ЖК «Пироговская Ривьера» рано утром гуляла с трёхлетним чихуахуа Элвином. Им навстречу вышел мужчина из подъезда. Собака начала лаять. Девушка потянула на себя поводок, но, по словам хозяйки чихуахуа, лай вывел местного жителя из себя. Он со всей силы размахнулся ногой и ударил собаку. Элвин скончался на месте. 

Хозяйка отвезла труп питомца ветврачам, которые проведут вскрытие. Девушка написала заявление в полицию с просьбой найти агрессивного соседа. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В данный момент подозреваемого ищут.

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#мытищи
#подмосковье
#собака
#питомцы
#происшествие
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На рейсе «Аэрофлота» пострадал человек во время турбулентности
26 ноября 2023, 17:36

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что рейс авиакомпании Петропавловск-Камчатский — Москва попал в зону сильной турбулентности. Пассажирка, не находящаяся в своём кресле, пострадала, пишет РИА Новости.
«При выполнении рейса SU1731 Петропавловск-Камчатский - Москва от 24.11.2023 воздушное судно попало в зону сильной непрогнозируемой турбулентности. Безопасности полета угрозы не было. Командир воздушного судна быстро вывел самолет из зоны турбулентности», — цитирует агентство текст сообщения.

В «Аэрофлоте» отметили, что из-за особенностей природного явления такой вид турбулентности спрогнозировать невозможно. В целях безопасности пассажирам рекомендуют находиться с застегнутыми ремнями на протяжении всего полета.

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#самолет
#москва
#судно
#аэрофлот
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В США ранили полицейского Дерека Шовина, запустившего мировую волну протестов
26 ноября 2023, 16:54

Фото: istockphoto/RuslanKaln

В американской тюрьме попытались убить экс-полицейского Дерека Шовина.
В 2020 году Шовина посадили за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Убийство Флойда дало старт протестному движению Black lives matter по всему миру.

Накануне в тюрьме Дерека Шовина несколько раз ударили ножом. Мужчина в больнице. В тюрьме он должен был отбыть 22 года. 

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Франции в городе Роман-Сюр-Изер после гибели подростка в результате поножовщины вспыхнули беспорядки.

Об этом информирует радиостанция France Bleu. Полицейские уже задержали 20 человек.Трагедия случилась во время праздника в ночь на воскресенье 19 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром.

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#сша
#политика
#новости
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В Челябинске мужчина прострелил соседу колено из-за громкой музыки
26 ноября 2023, 16:40

Фото: iStock/nixki

Житель Челябинска выстрел в соседа из пистолета.
Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash. ЧП случилось в Челябинске. Мужчина включил своей жене, которая страдает болезнью Паркинсона, татарскую музыку. Так он хотел её отвлечь перед приемом лекарств.

Это не пришлось по душе соседу сверху. Он спустился, чтобы сказать о своём недовольстве. В итоге разборки закончился тем, что недовольный шумом мужчина выстрелил в ногу соседа из пистолета.

Пострадавшего госпитализировали. Ему диагностировали травму колена и ушибы.

Полиция выясняет, откуда у соседа взялось оружие.

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#происшествие
#соседи
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