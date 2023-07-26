В Санкт-Петербурге два человека погибли от удара током

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В Санкт-Петербурге организована следственная проверка по факту гибели двух человек от удара током в Красносельском районе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городской главк СК РФ.
«Вечером 25 июля в лесополосе на территории Красносельского района города обнаружены тела двух неустановленных лиц, обгоревших, с признаками воздействия током высокого напряжения. По-данному проводится доследственная проверка», — цитирует агентство сообщение ведомства.
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