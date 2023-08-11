В Санкт-Петербурге два судна столкнулись на Неве

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Вечером 10 августа у стрелка Васильевского острова в Санкт-Петербурге столкнулись два судна, сообщает «78.RU».
По информации СМИ, судна не получили серьезных повреждений в водной аварии. У «Роб Роя» рассыпались стекла, какие именно повреждения у «Москва-85» - не уточняется, но они тоже незначительны.
Никто из экипажа в результате аварии не пострадал. Отмечается, что оба капитана прошли тест на наличие алкоголя в крови, и он показал отрицательный результат.
Не так давно в Нижнем Тагиле произошла жуткая авария на воде. Двое пьяных мужчин на катере сбили женщину, которая каталась на сапборде с ребенком. В результате, женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Ребенок, находившийся на сапборде, к счастью, не пострадал.
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Никто из экипажа в результате аварии не пострадал. Отмечается, что оба капитана прошли тест на наличие алкоголя в крови, и он показал отрицательный результат.
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Евгения Парфентьева