В Санкт-Петербурге эвакуировали книжную лавку «Листва» из-за сообщения о минировании;

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В Санкт-Петербурге 9 июля были эвакуированы сотрудники книжной лавки «Листва» из-за сообщения о минировании. Об этом сообщается в Телеграм-канале магазина.
Отмечается, что в «Листве» в 18:00 должна была состояться лекция экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова по теме мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
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Диана Аванесян