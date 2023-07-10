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В Санкт-Петербурге эвакуировали книжную лавку «Листва» из-за сообщения о минировании

10 июля 2023, 01:25

Фото: iStock/Chalabala

В Санкт-Петербурге 9 июля были эвакуированы сотрудники книжной лавки «Листва» из-за сообщения о минировании. Об этом сообщается в Телеграм-канале магазина.

На опубликованных кадрах видно, как после сообщений о минировании Литейный проспект полностью перекрывают для проезда автомобилей. При этом на месте происшествия присутствуют пять полицейских машин и около 20 силовиков.

Отмечается, что в «Листве» в 18:00 должна была состояться лекция экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова по теме мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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#«Листва»
#Санкт-Петербург
#эвакуация
#Стрелков
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Более 300 человек пропали у Канарских островов в Атлантике
10 июля 2023, 01:55

Фото: iStock/Olena_Z

Три лодки, наполненные беженцами из Сенегала и двигавшиеся в направлении Канарских островов, бесследно исчезли в Атлантическом океане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя некоммерческой организации Caminando Fronteras, которая специализируется на транспортировке мигрантов в Европу, Элена Малено.
По ее словам, две из пропавших лодок исчезли 15 дней назад. На борту одного судна находилось примерно 65 беженцев, на втором — между 50 и 60 людьми. Третья лодка, на борту которой было около 200 человек, покинула Сенегал 27 июня. С тех пор от нее также не было получено никаких сообщений.

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#беженцы
#пропавшие
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В Москве движение по Ленинскому проспекту перекрыто из-за ДТП
10 июля 2023, 01:36

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Москве движение по Ленинскому проспекту в сторону области перекрыто из-за ДТП. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале столичного департамента транспорта.
«Движение по проспекту в сторону области перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — предупредил дептранс жителей Москвы и Подмосковья.



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В Адлере выпало не менее ста миллиметров осадков;

В Сочи вода в реке Хорота достигла опасных отметок.

#Москва
#ДТП
#дептранс
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Литва открыла границу с Белоруссией
10 июля 2023, 00:31

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

На границе Литвы и Белоруссии полностью возобновил работу пункт пропуска Каменный Лог. Об этом сообщается в Телеграм-канале белорусского Госпогранкомитета.
«В 21:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Каменный Лог (сопредельный литовский пункт пропуска Мядининкай)», — говорится в публикации.

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#Белоруссия
#Литва
#граница
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В сочинском Адлере выпало не менее ста миллиметров осадков
10 июля 2023, 00:30

Фото: istock/Yury Karamanenko

В Адлере выпало не менее 100 мм осадков. При этом отмечается, что никто не пострадал, а все жизнеобеспечивающие системы функционируют в обычном режиме, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Ранее стало известно о сильных ливнях, прошедших в Сочи в ночь на воскресенье, которые на этот раз повлияли на микрорайон Хоста. Согласно данным местных властей, в результате дождей два многоквартирных дома оказались подтоплены, и около 10 автомобилей были смыты в пропасть. Жители домов на улице Ручей Видный столкнулись с блокировкой доступа к городу из-за автомобилей, смытых дождем и скопившихся в пропасть.

«Бедствие накрыло Адлерский район. Согласно данным Росгидромета, здесь выпало 100 мм осадков. Ни один человек не пострадал, все системы жизнеобеспечения функционируют без сбоев», — говорится в сообщении.
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#Сочи
#ливни
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В Сочи вода в реке Хорота достигла опасных отметок
10 июля 2023, 00:08

Фото: iStock/FCerez

В Сочи вода в реке Хорота достигла опасных отметок. В воскресенье, 9 июля, вечером сработали датчики «Опасное явление», а для оповещения людей были включены сирены. Об этом сообщает в Телеграм-канале администрации курорта.
Уточняется, что уровень воды в Хороте в настоящее время пошел на спад, но местным жителям и гостям по-прежнему советуют не покидать дома и принять необходимые меры предосторожности.

При этом в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, смерчи, град и выход рек из берегов. В микрорайоне Хоста ливни уже испортили инфраструктуру, из подвалов подтопленных домов продолжается откачка воды.

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В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов, попавших в зону непогоды;

Работа Керченской переправы временно остановлена;

В Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки.

#Сочи
#Хорота
#река
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В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов, попавших в зону непогоды
09 июля 2023, 23:55

Фото: istock/Lakeview_Images

Работники службы спасения Абхазии спасли более 30 туристов, которые оказались в трех районах страны в условиях плохой погоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей спасательной службы.
В ранних сообщениях указывалось, что спасатели занимаются устранением последствий непогоды в Гагрском районе после сильного дождя, который прошел с субботы на воскресенье. МЧС Абхазии призвало жителей и гостей страны воздержаться от поездок в Гагрский район. Весь район остался без электроэнергии. Движение поездов по Абхазии временно приостановлено из-за подмыва железнодорожных путей. Весь день спасатели помогали людям, оказавшимся в беде из-за погодных условий, вызванных грозовым фронтом.

«В Гулрыпшском районе, около Ольгинских водопадов, группа туристов оказалась отрезанной от мира мощными водными потоками. Специалисты поисково-спасательной службы Сухума осуществили эвакуацию десяти туристов и троих местных жителей, использовав веревочную переправу и специальный транспорт, после чего доставили их в столицу. Всего девятнадцать человек были эвакуированы спасателями из летнего лагеря в поселке Мюссер в Гудаутском районе. Также стало известно, что в Гагрском районе в районе села Алахадзы, мать с ребенком, отдыхавшие в одном из отелей, чуть не были унесены в море водными потоками. Благодаря действиям и храбрости очевидцев инцидента, мать и ребенок были спасены», — сообщает источник.

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#Абхазия
#непогода
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Работа Керченской переправы временно остановлена
09 июля 2023, 23:14

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

В воскресенье, девятого июля, из-за усилившегося ветра была приостановлена работа Керченской паромной переправы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главк МЧС РФ по республике.
«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 24 м/с) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — цитирует агентство текст сообщения экстренных служб.

Днем 9 июля переправа в Керчи работала в штатном режиме. Несмотря на ожидаемые дождь и грозу, в проливе сохранялась хорошая видимость.

По данным Росморречфлота, с начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны было переведено паромами 192 868 пассажиров, 155 219 единиц автотранспорта и 20 189 железнодорожных вагонов. Всего было выполнено 4 667 рейсов.

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#Керчь
#переправа
#МЧС
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В Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки
09 июля 2023, 21:47

Фото: iStock/TomasSkopal

Девочка 2008 года рождения утонула на озере Средний Кабан в Казани после того, как на нее, по предварительным данным, упал парень с «тарзанки», передает главное управление МЧС России по Татарстану.
Отмечается, что сообщение об утонувшей девочке на озере Средний Кабан в Приволжском районе Казани поступило в 16:20.

9 июля в 17:32 водолазы извлекли тело погибшей девочки-подростка с трехметровой глубины в 10 метрах от берега.

По предварительным данным, несовершеннолетняя девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал молодой человек, прыгнувший с «тарзанки».

Сообщается, что по факту гибели ребенка проводится проверка.

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#Казань
#девочка
#утопающий
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В Абхазии приостановлено движение поездов из-за размыва путей
09 июля 2023, 19:44

Фото:istockphoto/Christian Feldhaar

Движение поездов в Абхазии временно приостановили из-за размыва железнодорожных путей, причиной которого стал сильный ливень.
В пресс-службе РУП «Абхазская железная дорога» сообщили о приостановке движения поездов.

Движение поездов приостановили из-за размыва железнодорожных путей в Гагрском районе. Их подмыло в районе вокзала Гагры. Около 200 шпал провисли на станции Бзыбь. Сроки восстановления железнодорожного сообщения не сообщаются. 

МЧС Абхазии рекомендует жителям и гостям республики отложить поездки в Гагрский район, который остался без света.

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#ливни
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#железная дорога
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