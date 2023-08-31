В Санкт-Петербурге кальянщик перерезал горло экс-возлюбленной из ревности

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В полицию обратился нынешний молодой человек погибшей.
«Тело убитой обнаружили в лесополосе в Мурино. Преступника задержали на Невском проспекте 29 августа», – сообщил источник.Возбуждено уголовное дело. Парня поместили в изолятор и предъявили обвинение.
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