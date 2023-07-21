В Санкт-Петербурге кроссовер наехал на полицейского и водителя при оформлении ДТП

Фото: Фотобанк Московской области
В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге (КАД) в результате наезда кроссовера погибли водитель автомобиля Cadillac и сотрудник полиции, который оформлял ДТП с его участием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД России.
Уточняется, что ДТП произошло в четверг, 20 июля, в Пушкинском районе Петербурга на 65 км внешнего кольца КАД.
Инспектор ДПС и 45-летний водитель Cadillac скончались на месте происшествия от полученных травм.
Водители кроссовера Hyundai Santa Fe и «Камаза» госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об этом ДТП, уголовное было может быть передано следственному управлению Санкт-Петербурга.
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«Автомобиль Hyundai Santa Fe совершил наезд на инспектора ДПС ОСБ №2 ГИБДД, оформлявшего ДТП без пострадавших между уборочным автомобилем «Камаз» и автомобилем Cadillac», — цитирует агентство сообщение ведомства.
Водители кроссовера Hyundai Santa Fe и «Камаза» госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об этом ДТП, уголовное было может быть передано следственному управлению Санкт-Петербурга.
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Диана Аванесян