В Санкт-Петербурге кроссовер наехал на полицейского и водителя при оформлении ДТП

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге (КАД) в результате наезда кроссовера погибли водитель автомобиля Cadillac и сотрудник полиции, который оформлял ДТП с его участием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД России.