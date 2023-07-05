В Санкт-Петербурге локализовали пожар на складе с покрышками

Фото: iStock/Distortion Media
Городской главк МЧС сообщает, что в Санкт-Петербурге локализовал пожар с покрышками на площади трех тысяч квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.
Напомним, 5 июля загорелся ангар с покрышками во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара с 400 квадратных метров увеличилась до 3500 квадратных метров.
Читайте также:
В Санкт-Петербурге мощный пожар в промзоне на Салова
В Новой Москве два человека погибли в пожаре
В Комлесхозе назвали самые пожароопасные районы Подмосковья в ближайшие дни
Екатерина Коршунова