В Санкт-Петербурге люди несут к «Вагнер Центру» цветы и лампады

Фото: iStock/idmanjoe
В Санкт-Петербурге возле «Вагнер Центра» образовался стихийный мемориал. Об этом пишет Телеграм-канал «Москва 24».
Отмечается, что в связи с гибелью основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина люди несут к зданию цветы, лампады и нашивки частной военной компании.
Читайте также:
В Санкт-Петербурге на здании «Вагнер-центра» зажгли окна в виде креста
112: Рухнувший под Тверью самолет пропал с радаров через 26 минут после вылета
Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего в Тверской области самолёта
Читайте также:
112: Рухнувший под Тверью самолет пропал с радаров через 26 минут после вылета
Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего в Тверской области самолёта
Диана Аванесян