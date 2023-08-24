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В Санкт-Петербурге люди несут к «Вагнер Центру» цветы и лампады

«Москва 24»: В Санкт-Петербурге люди несут к «Вагнер Центру» цветы и лампады
24 августа 2023, 01:49

Фото: iStock/idmanjoe

В Санкт-Петербурге возле «Вагнер Центра» образовался стихийный мемориал. Об этом пишет Телеграм-канал «Москва 24».
Отмечается, что в связи с гибелью основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина люди несут к зданию цветы, лампады и нашивки частной военной компании.



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#цветы
#люди
#вагнер
#чвк
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Возле берегов Финляндии заметили российскую подводную лодку
YLE: Жители Финляндии заметили у берегов города Ханко российскую подводную лодку
24 августа 2023, 01:36

Фото: iStock/naumoid

У берегов города Ханко в Финляндии местные жители якобы заметили российскую подводную лодку. Об этом сообщает YLE.
По данным финской телерадиокомпании, подводная лодка находилась в надводном положении.

«Командир Ансси Мункки из Университета национальной обороны распознал судно. Это российская подводная лодка класса «Кило», выпускаемая с 1980-х годов», — пишет YLE.

Мунки отметил, что в нахождении подлодки в Финском заливе нет ничего необычного. Они ходят в надводном положении и передвигаются по одному фарватеру с кораблями и паромами из-за небольшой глубины.

«Подводные лодки часто всплывают именно для того, чтобы другие, движущиеся в море, обязательно их заметили и знали, что нужно быть осторожными», — цитирует издание слова специалиста.

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#финляндия
#лодка
#россия
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Лагерь в Анапе закрыли после нападения педофила на детей
В Анапе закрыли детский лагерь, в который проник педофил
24 августа 2023, 01:35

Фото: iStock/Sergei Telenkov

В детском лагере «Счастливое детство» в Анапе произошел инцидент с педофилом, что стало причиной его закрытия, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Помимо данного инцидента, органы надзора выявили ряд других нарушений: несоблюдение санитарных и эпидемиологических норм, противопожарных правил и требований по антитеррористической защите, что могло поставить под угрозу жизнь и здоровье детей. Все дети были переведены в другой детский лагерь, который полностью соответствует законодательным требованиям.

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#метро
#дети
#здоровье
#жизнь
#лагерь
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В Санкт-Петербурге на здании «Вагнер-центра» зажгли окна в виде креста
24 августа 2023, 00:12

Фото: iStock/Marat Musabirov

В Санкт-Петербурге в здании «Вагнер-центра» зажгли окна в виде креста, прощаясь с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом пишет Телеграм-канал «Москва 24».
«Окна в виде креста зажгли на здании «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге», — говорится в публикации.



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#самолет
#смерть
#вагнер
#санкт-петербург
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Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего в Тверской области самолёта
23 августа 2023, 23:17

Фото: iStock/bluesky85

Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолёта Embraer, который потерпел крушение в Тверской области.
«По данным авиакомпании на борту самолёта Embraer-135 находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy», — говорится в публикации.

По информации агентства, командиром самолета был Levshin Aleksei, вторым пилотом — Karimov Rustam, бортпроводницей — Raspopova Kristina.

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#самолет
#дтп
#пассажиры
#авиакомпании
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Bild: В Германии госрадио могут наказать за призыв слушателя к расправе над Зеленским
Bild: В Германии госрадио Deutschlandfunk могут наказать за призыв слушателя к расправе над Зеленским
23 августа 2023, 22:58

Фото: iStock/photosvit

В Германии государственной радиостанции Deutschlandfunk грозит наказание из-за радиослушателя, призвавшего к жестокой расправе над президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Bild.
Мужчина по фамилии Фишер в понедельник, 21 августа, в эфире программы Kontrovers заявил, что украинский конфликт можно остановить «очень просто, арестовав Зеленского и его банду преступников, его банду геноцидников, четвертовав его живьем и обезглавив его».

«Это могло бы быть наказуемым», — цитирует издание слова адвоката Патрика Хайнеманна.

Он отметил, что инцидент нарушает ряд статей, в том числе подпадает под подстрекательство.

По информации Bild, адвокат подал заявление о возбуждении уголовного дела как против радиослушателя, так и против Deutschlandfunk.

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#конфликт
#инцидент
#заявление
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Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана
Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана, сообщили в Токио
23 августа 2023, 22:38

Фото: iStock/allanswart

Власти в Токио сообщили, что северокорейская ракета перелетела в сторону Тихого океана через территорию Японии.
«В 4:00 24 августа (22:00 23 августа мск) ракета Северной Кореи перелетала в сторону Тихого океана. Объявленный ранее призыв к эвакуации снимается», — цитирует РИА Новости заявление правительства.

Японские власти призвали граждан не приближаться к неизвестным предметам при их обнаружении, а сразу сообщать в полицию.

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#правительство
#ракета
#кндр
#япония
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112: Рухнувший под Тверью самолет пропал с радаров через 26 минут после вылета
23 августа 2023, 21:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Борт Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 в среду, 23 августа, вылетел из Шереметьево в Пулково в 17.54. Через 26 минут бизнес-джет пропал с радаров, пишет Телеграм-канал 112.
Отмечается, что самолет в какой-то момент пропал с радаров и перестал реагировать на вызовы диспетчера. Борт рухнул в Тверской области в районе населенного пункта Куженкино, после чего загорелся.

Семь пассажиров и три члена экипажа скончались на месте.

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Рогов: Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области

#самолет
#евгений пригожин
#крушение
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Следствие рассматривает все версии крушения самолета Embraer Legacy
23 августа 2023, 21:51

Фото: iStock/Sergei Telenkov

Следствие рассматривают различные версии крушения бизнес-джета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.
«Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие», — пояснил источник.

Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что переговорил с представителями ЧВК «Вагнер», которые подтвердили гибель Евгения Пригожина и командира группы Дмитрия Уткина. 

Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета, на котором летел Евгений Пригожин. 

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#самолет
#смерть
#бизнес
#гибель
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#вагнер
#крушение
#владимир рогов
#евгений пригожин
#чвк
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В Ставрополье трое детей на велосипедах погибли в ДТП с грузовиком
23 августа 2023, 21:41

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Ставропольском крае в результате ДТП с грузовиком в районе Пятигорска погибла группа детей на велосипедах.
По данным Госавтоинспекции, происшествие случилось на третьем километре дороги, которая проходит в обход города. Уточняется, что у детей проходила велотренировка.

«Водитель грузовой «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей-спортсменов на велосипедах», — проинформировала ведомство в Телеграм-канале.

Дети в возрасте 11-13 лет скончались на месте от полученных травм. Отмечается, что сопровождающий тренер по неустановленным причинам ехала впереди на автомобиле.

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