В Санкт-Петербурге мощный пожар в промзоне на Салова

Фото: iStock/sarawutk
В Петербурге произошло возгорание на улице Салова, полыхает ангар с покрышками.
Очевидцы сообщают, что возгорание произошло в ангаре с автомобильными покрышками. В настоящее время информации о пострадавших нет. На место инцидента прибыли экстренные службы.
Читайте также:
В Новой Москве два человека погибли в пожаре
В Комлесхозе назвали самые пожароопасные районы Подмосковья в ближайшие дни
Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках разросся до тысячи «квадратов»
Анастасия Крестьянова