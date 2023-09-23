В Санкт-Петербурге муж зарезал жену на глазах у дочерей

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Одна из девочек позвонила в экстренные службы и сказала, что «папа прямо сейчас убивает маму».
SHOT пишет, что конфликт возник у 44-летнего Максима с супругой накануне во время ужина в квартире на Суздальском шоссе. Мужчина схватил кухонный нож и, не обращая внимания на плач дочерей, кинулся на жену.
17-летняя девочка побежала звонить в полицию и скорую. Она умоляла спасти маму. Приехавшие медики не смогли помочь 40-летней женщине. Она скончалась на месте из-за множественных ножевых ранений. Дети не пострадали.
Мужчина, пока убивал жену, порезал себе сухожилие на руке. Его прооперировали в больнице. В данный момент он в больничной палате приходит в себя.
Семья характеризовалась как благополучная, на учёте не состояла.
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17-летняя девочка побежала звонить в полицию и скорую. Она умоляла спасти маму. Приехавшие медики не смогли помочь 40-летней женщине. Она скончалась на месте из-за множественных ножевых ранений. Дети не пострадали.
Семья характеризовалась как благополучная, на учёте не состояла.
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Мария Фирсова