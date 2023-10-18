В Санкт-Петербурге мужчина бросался голубями в людей на набережной

Фото: istockphoto/Natalya Vilman
В Санкт-Петербурге выписали штраф фотографу, который предлагал гостям города делать снимки с птицами.
Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. Инцидент случился в сентябре. Вместе с ещё тремя мужчинами фотограф ходил по территории около крейсера «Аврора» с голубями в руках. Потом предприниматели начали бросаться в людей птицами, нецензурно выражаться и шуметь.
На одного из мужчин был составлен административный протокол. Фигурант в суд не явился. Его оштрафовали за мелкое хулиганство на 900 рублей.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил проверку после видеоролика, на котором житель Новороссийска толкает в лифте мальчика-аутиста, сообщили в СК РФ по Краснодарскому края.
Следователи проверили камеру видеонаблюдения из лифта, на которой видно, что 10-летний мальчик перемещается по кабине и, в определенный момент, случайно задевает незнакомого мужчину. Взрослый человек оттолкнул ребенка настолько сильно, что тот испугался и спрятался за спину дедушки.
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На одного из мужчин был составлен административный протокол. Фигурант в суд не явился. Его оштрафовали за мелкое хулиганство на 900 рублей.
Следователи проверили камеру видеонаблюдения из лифта, на которой видно, что 10-летний мальчик перемещается по кабине и, в определенный момент, случайно задевает незнакомого мужчину. Взрослый человек оттолкнул ребенка настолько сильно, что тот испугался и спрятался за спину дедушки.
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Мария Фирсова