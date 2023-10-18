В Санкт-Петербурге мужчина бросался голубями в людей на набережной

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении собственного сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, 63-летний мужчина в ходе распития спиртных напитков нанес четыре ножевых ранения своему 36-летнему сыну, после чего решил избавиться от тела.



В ванной он расчленил труп, разложил части тела по пакетам и вывез на автомобиле к речке. Однако выбросить все части тела в речку ему не удалось, одна рука осталась прямо на проезжей части.



Подозреваемый в преступлении не смог объяснить, почему оставил руку валяться на дороге. По его словам, все было как в тумане.



Напомним, в Ленинградской области у трассы «Скандинавия» в реке найдено расчлененное тело мужчины, также останки обнаружили и на проезжей части.

Элина Позднякова