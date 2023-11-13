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В Санкт-Петербурге мужчина бросил пакет с гранатой во двор поликлиники

13 ноября 2023, 10:32
Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В Санкт-Петербурге мужчина приблизился к поликлинике и бросил пакет с гранатой.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось днём 12 ноября. Злоумышленник подошел к ограждению городской поликлиники и бросил пакет, сообщив, что в нём находится бомба.

Специалисты выяснили, что в пакете находилась граната, в которой не было взрывчатых веществ. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


Ранее в Люберцах мужчина пришел с гранатой в мусульманскую молельню прямо во время намаза. Согласно сообщению, мужчину задержали в тот момент, когда он уже собирался выдернуть кольцо из боеприпаса. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 45-летний мужчина находился в сильном алкогольном опьянении.

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#пациенты
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В Москве госпитализировали пьяную 16-летнюю дочь боксёра Дацика
SHOT: в Москве с отравлением алкоголем госпитализировали дочь боксёра Дацика
13 ноября 2023, 10:53

Фото: iStock/maxim4e4ek

Дочь боксёра Вячеслава Дацика госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 16-летнюю девушку экстренно госпитализировали со станции метро «Технопарк». Она была доставлена в детскую больницу им. Филатова. 

Врачи поставили ей диагноз отравление алкоголем. 

В настоящее время дочь боксёра по-прежнему находится в невменяемом состоянии, поэтому не может объяснить, что с ней произошло. 

Днём ранее сообщалось, что 13-летняя дочь бывшего чемпиона мира по боксу Григория Дрозда найдена мёртвой под окнами своего дома в Москве. Отмечалось, что до происшествия в семье произошёл конфликт, после которого у девочки забрали телефон. 

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#госпитализация
#девушка
#алкоголь
#москва
#бокс
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В Выборге задержали начальника полиции за взятки на 8 млн рублей
13 ноября 2023, 10:45

Фото: iStock/BrianAJackson

В Ленинградской области задержан начальник управления МВД России по Выборгскому району. Он подозревается в получении взяток за незаконную вырубку леса в размере восьми миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«По оперативным данным, за оказание общего покровительства незаконной вырубке леса он получил взятки на общую сумму более 8 млн рублей», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В понедельник, 13 ноября он был задержан в собственной квартире.

Уточняется, что причастность начальника УМВД к преступлению удалось установить при расследовании другого дела, в рамках которого в конце октября был задержан начальник экономической полиции Выборга. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Он покровительствовал лицам, занимавшимся нелегальной вырубкой леса в Выборгском районе. Полиция устанавливает весь круг лиц, которые были причастны к данному делу.

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#полиция
#дело
#уголовное дело
#ск
#ленинградская область
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В Москве женщина сбила пятилетнего ребенка, которого и обвинили в ДТП
13 ноября 2023, 10:35

Фото: iStock/marima-design

В Москве фельдшер скорой помощи во дворе жилого дома сбила пятилетнюю девочку на самокате и после скрылась с места ДТП, однако в этом обвинили ребенка и не стали возбуждать уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, сотрудница скорой помощи сбила пятилетнюю девочку в апреле, когда она каталась на самокате во дворе жилого дома. После ДТП она осмотрела сбитого ребенка, посоветовала приложить холодное к ноге и уехала. Однако мама девочки отвезла ее в больницу, где врачи диагностировали у ребенка закрытый перелом двух костей левой голени.

Сведения о ДТП были переданы в суд, однако оказалось, что пострадавшие должны были запросить видеофиксацию в течение пяти дней после аварии, после запись была удалена. Но на помощь пришел сотрудник ГИБДД, который смог подтвердить, что женщина действительно сбила девочку.
 
Таким образом, сотрудницу скорой помощи лишили водительских прав на один год, но уголовное дело возбуждать не стали. Седователь заявил, что девочка не смогла остановиться, передвигаясь на самокате, и сама врезалась в машину. Мать ребенка сейчас обратилась в прокуратуру, чтобы добиться справедливости.

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#суд
#дтп
#гибдд
#помощь
#уголовное мама
#авария
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В Москве сотрудники НИИ до смерти избили коллегу
13 ноября 2023, 10:03

Фото: istockphoto/globalmoments

В московском общежитии сотрудники одного из НИИ до смерти забили коллегу.
РЕН ТВ пишет, что преступление случилось на Дубнинской улице. Во время конфликта 58-летнему мужчине нанесли многочисленные травмы. Пострадавший умер в машине скорой помощи. 

Правоохранители задержали двух рабочих института.

Ранее сообщалось, что в городе Ревда Свердловской области у магазина «Красное и белое» произошел конфликт между покупателями, перешедший в драку. В результате потасовки погибла женщина. По словам очевидцев, ссориться мужчина и женщина начали ещё внутри магазина. Затем конфликтующие вышли на крыльцо. Там мужчина нанес противнице несколько ударов и сильно толкнул. Женщина упала и уже не поднималась. Мужчина сел в автомобиль и уехал.

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#москва
#нии
#драка
#убийство
#скорая помощь
#полиция
#уголовное дело
#чп
#происшествие
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В Иркутске одиннадцатилетний мальчик ушёл с другом в кино и не вернулся
13 ноября 2023, 09:47

Фото: iStock/Sinicakover

В Иркутске пятиклассник ушёл с другом в кино. Уже три дня никто не знает, где находится ребёнок, об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
По информации СМИ, 11 ноября одиннадцатилетний Давид Мятиненко вместе с другом пошёл в кино в торговый центр «Сильвер молл». Известно, что после окончания сеанса ребёнок сел в такси, но до дома так и не доехал. Таксист, который сейчас находится на допросе, утверждает, что завершил заказ в микрорайоне Зелёный берег.

В Mash отметили - мальчик был одет в чёрный пуховик с коричневыми вставками, синие джинсы, тёмно-синюю шапку и белые кроссовки. 

Всех, кто располагает информацией о местоположении пятиклассника просят обращаться в полицию.

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#кино
#такси
#торговый центр
#мальчик
#иркутская область
#школьник
#ребёнок
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В Екатеринбурге ночью подожгли релейный шкаф на железной дороге
13 ноября 2023, 09:38

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Поджог произошёл на ж/д возле машиностроительного завода под Екатеринбургом.
Shot пишет, что сегодня ночью неизвестный спалил оборудование, которое находилось рядом с путями, по которым в том числе ходят пассажирские электрички. Сгоревший релейный шкаф был обнаружен недалеко от станции Монетная, после того как незапланированно сработали датчики на перегоне. 

Прибывшие сотрудники экстренных служб обнаружили на релейнике следы горючего, а вокруг него было сильно натоптано. Рядом с местом поджога расположена промзона с несколькими предприятиями, среди которых Березовский завод машиностроительных конструкций (БЕРМАШ). 

Благодаря оперативной реакции диспетчера, на движение поездов ЧП никак не повлияло. Поджигателю грозит до 5 лет колонии. Его разыскивают. 

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#железная дорога
#поезд
#екатеринбург
#чп
#полиция
#авария
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E1.RU: Пострадавшая в ДТП на Режевском тракте шестилетняя девочка скончалась
13 ноября 2023, 09:10

Фото: iStock/izzzy71

Пострадавшая в страшном ДТП на Режевском тракте шестилетняя девочка скончалась в больнице, об этом сообщает E1.RU.
Напомним, 2 ноября на автодороге Режевской тракт 52-летний водитель, лишённый водительских прав ещё в 2019 году, вылетел на встречку и врезался в другой автомобиль. Виновник ДТП и его пассажирка от полученных травм скончались на месте, не дождавшись прибытия медиков.

В другом автомобиле ехали бабушка и две внучки - шести и одиннадцати лет. 

Шестилетнюю пострадавшую госпитализировали в больницу с серьёзными ушибами, разрывом селезёнки, желудка, кишечника и сильной травмой головы. Как сообщила знакомая семьи, спустя десять дней комы у девочки остановилось сердце.

Отмечается, что бабушку девочек уже выписали из больницы, а одиннадцатилетняя сестра погибшей всё ещё находится под наблюдением врачей, но её состояние уже нормализовалось.

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#дтп
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#сердце
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#ребёнок
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В питерской квартире при загадочных обстоятельствах скончался младенец
13 ноября 2023, 08:59

Фото: istockphoto/Diego Cerro Jimenez

Двухмесячная девочка умерла в квартире на проспекте Стачек в Петербурге.
«На теле ребенка не нашли признаков насильственной смерти», — рассказал РЕН ТВ источник. 
Для установления причины смерти тело младенца направили в морг. 

25-летняя мать и 28-летний отец ребёнка нигде не работает и состоят на учете в ПДН. Глава семейства уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он угрожал человеку убийством. 

Сообщается, что в этой семье есть ещё один ребенок — годовалый мальчик. 

Ранее в Закарпатской области на западе Украины случилось ДТП, в котором по вине пьяной матери скончался ребёнок. На записи видно, как мать идёт по тротуару и несёт ребенка на руках, потом ставит его на землю и падает. Пока женщина лежала и не могла встать, ребёнок выбежал на дорогу. За секунду до появления грузовика женщина заметила, что дочь вышла на дорогу. Она вскочила на ноги, но было уже поздно: ребёнок попал под колёса.

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#санкт-петербург
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Житель Алтая поджёг отделение полиции с помощью коктейля Молотова
13 ноября 2023, 08:45

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Житель Алтайского края совершил поджог отделения полиции, бросив в него коктейль Молотова, об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, поджог произошёл днём 12 ноября около 15:00. Неизвестный подошёл к зданию отделения МВД по Чемальскому району и начал бросать в него коктейли Молотова. 

Разгоревшийся пожар повредил фасад здания и флаги России и Республики Алтай. 

К счастью, пожар быстро потушили. Также оперативно удалось задержать 36-летнего поджигателя, который за несколько часов до этого был доставлен в отделение за неподчинение требованию сотрудника полиции, но был освобожден по состоянию здоровья.

На этот раз отпускать его не стали, а задержали и возбудили уголовное дело за хулиганство. 

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#мвд
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#хулиганство
#Алтай
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