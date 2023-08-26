В Санкт-Петербурге мужчина оставил своей бывшей девушке гранату в качестве послания

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Необычное любовное послание оставил в доме на Благодатной улице, 13 мужчина для своей экс-возлюбленной.
78.ru пишет, что мужчина часто писал и звонил своей бывшей девушке и агрессивно настаивал на продолжении общения.
Мужчина прикрепил к перилам в подъезде страйкбольную гранату красного цвета с надписью «Граната для Оли!». Также прилагалась записка, где было сказано: «Прежде, чем дергать за кольцо, прочитайте инструкцию в интернете РГ2S противопехотная».
Выяснилось, что 39-летний мужчина работает пожарным. После данного инцидента он написал чистосердечное признание. Полицейские задержали мужчину, но через некоторое время отпустили.
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Мужчина прикрепил к перилам в подъезде страйкбольную гранату красного цвета с надписью «Граната для Оли!». Также прилагалась записка, где было сказано: «Прежде, чем дергать за кольцо, прочитайте инструкцию в интернете РГ2S противопехотная».
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Мария Фирсова