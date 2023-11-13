В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу в баре из-за отказа посетительницы

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Инцидент случился вечером на проспекте Просвещения.
«Фонтанка» пишет, что петербуржец выпил и решил познакомиться с посетительницей бара. Женщина не хотела продолжать знакомство. В ответ на это мужчина начал ей угрожать, а потом достал пистолет.
Сотрудники бара пытались успокоить дебошира, но у них не получилось. В результате мужчина начал стрелять по входной двери. Никто не пострадал.
Силовики оперативно прибыли на место и задержали мужчину. У него забрали пистолет и направили в отделение для выяснения обстоятельств.
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Мария Фирсова