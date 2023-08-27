В Санкт-Петербурге мужчина выбросил сожительницу из окна третьего этажа

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В Санкт-Петербурге мужчина выбросил сожительницу из окна квартиры на третьем этаже. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Отмечается, что происшествие произошло в ночь на субботу, 26 августа. Пострадавшая была госпитализирована со множественными травмами. На данный момент женщина находится в тяжелом состоянии.
Сообщается, что мужчина был задержан. На него возбудили уголовное дело.
Ранее в Москве задержали 17-летнего молодого человека, который сбил пятилетнего ребенка в районе Южного Бутово. Его доставили в территориальный отдел для дальнейшего установления обстоятельств происшествия.
Пострадавшего мальчика госпитализировали с травмами.
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Сообщается, что мужчина был задержан. На него возбудили уголовное дело.
Пострадавшего мальчика госпитализировали с травмами.
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Екатерина Коршунова