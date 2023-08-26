В Санкт-Петербурге мужчину избили до смерти

Фото: iStock/artolympic
В Санкт-Петербурге тело избитого мужчины с множественными травмами обнаружили 22 августа.
Труп нашли в коммунальной квартире на проспекте Ветеранов. Когда на место прибыли правоохранители и медики, мужчина был мёртв.
Полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Варшаве беженцы из Украины подрались с поляками. Драка случилась вечером 24 августа, в День независимости Украины, на бульварах Вислы. 12 украинских беженцев напали на группу из 8 поляков. Украинцы заставили поляков скандировать «Слава Украине». Местные жители отказались. После этого украинцы их побили.
Читайте также:
В Варшаве беженцы из Украины подрались с поляками
В Италии в аварию попал автобус с украинцами
В американской школе произошла перестрелка
«Было установлено, что мужчин избили неизвестные злоумышленники ещё за несколько дней до смерти», - рассказал источник РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что в Варшаве беженцы из Украины подрались с поляками. Драка случилась вечером 24 августа, в День независимости Украины, на бульварах Вислы. 12 украинских беженцев напали на группу из 8 поляков. Украинцы заставили поляков скандировать «Слава Украине». Местные жители отказались. После этого украинцы их побили.
Читайте также:
В Варшаве беженцы из Украины подрались с поляками
В Италии в аварию попал автобус с украинцами
В американской школе произошла перестрелка
Мария Фирсова