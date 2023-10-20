В Санкт-Петербурге мужчину нашли мертвым после отравления шаурмой из ларька

Фото: istock / Soumen Hazra
27-летний парень съел шаурму на ужин и умер на следующий день. В квартире тело обнаружила его девушка. Информацию сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По информации девушки, мужчина решил купить ролл в ларьке на Дачном проспекте вместо ужина. На следующий день он почувствовал себя плохо, но все равно пошел на работу. Он рассказал своей половинке об ухудшении состояния по телефону, а вечером она нашла его в квартире.
Как данным канала, следов насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии он мог отравиться неизвестным веществом. Точные причины предстоит выяснить следствию, но точку продажи уже точно ожидают серьезные проверки.
Ранее сообщалось, что в Махачкале после отравления шаурмой госпитализировали четырех человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как данным канала, следов насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии он мог отравиться неизвестным веществом. Точные причины предстоит выяснить следствию, но точку продажи уже точно ожидают серьезные проверки.
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Алина Юрчак