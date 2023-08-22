В Санкт-Петербурге на КАД погибли 3 человека

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В Петербурге случилось смертельное ДТП на КАД с участием военного грузовика и двух легковых машин.
РЕН ТВ пишет, что в ДТП скончались как минимум три человека, ещё шестеро получили травмы.
Причиной аварии могло стать колесо грузовика, которое лопнуло.
Ранее сообщалось, что в результате лобового столкновения двух автомобилей в Ростовской области погибли восемь человек, в том числе четверо детей. ДТП произошло на Ростовской трассе. На месте происшествия побывали руководители ГИБДД и представители Следственного комитета РФ. Причины аварии выясняются. Известно, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
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Мария Фирсова