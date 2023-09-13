В Санкт-Петербурге на складе произошел пожар

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В Санкт-Петербурге произошел пожар в двухэтажном производственно-складском здании. В ГУ МЧС по городу сообщили, что его тушат по повышенному рангу сложности.
Площадь возгорания составила 800 кв. м. Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует. В тушении пожара участвуют 46 человек и 14 единиц техники.
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Диана Аванесян