В Санкт-Петербурге на таможне нашли тысячу мини-автоматов Калашникова из Китая

РИА Новости/Владимир Федоренко
На Котлинский таможенный пост прибыла контрафактная партия детских игрушек, которые напоминают автоматы Калашникова
В декларации указали, что в Россию ввозится игрушечное оружие миниатюрного размера для фигурок солдатиков.
Во время таможенного контроля выяснилось, что среди ввезённых игрушек 1044 единицы копируют автомат Калашникова, то есть являются сходными до степени смешения с зарегистрированным российским товарным знаком.
Правообладателю концерну «Калашников» был направлен запрос с просьбой определить, законно ли производство игрушек, пишет «Газета.Ru». Правообладатель заявил, что детские игрушки являются контрафактом. Они изъяты. Возбуждено административное дело.
Ранее таможенники задержали Чебурашек в Ставропольском крае. На федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае задержали автобус с сотней плюшевых чебурашек, сообщает Telegram канал SHOT. По информации СМИ, автобус направлялся из Москвы в Пятигорск. Водитель признался сотрудникам таможенной службе, что у него нет документов на игрушки. Чебурашек изъяли, по факту инцидента проводится проверка.
Во время таможенного контроля выяснилось, что среди ввезённых игрушек 1044 единицы копируют автомат Калашникова, то есть являются сходными до степени смешения с зарегистрированным российским товарным знаком.
Правообладателю концерну «Калашников» был направлен запрос с просьбой определить, законно ли производство игрушек, пишет «Газета.Ru». Правообладатель заявил, что детские игрушки являются контрафактом. Они изъяты. Возбуждено административное дело.
Мария Фирсова