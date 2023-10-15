В Санкт-Петербурге найдено тело художника Лубнина с ножом в сердце

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Труп художника Гавриила Лубнина с ножом в сердце нашли в квартире в Санкт-Петербурге.
РЕН ТВ пишет, что тело известного художника и поэта 54-летнего Гавриила Лубнина с ножом в сердце обнаружили в его питерской квартире.
Гавриил Лубнин родился 14 апреля 1969 года. Он записывал песню «С приездом» с группой Н.О.М., «Старший следопыт» с Олегом Гаркушей. Художник сотрудничал с группой «Червонцы» и создавал обложки для группы «АукцЫон».
Ранее сообщалось, что неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Было ранено несколько человек, один преподаватель убит. По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции. Данные о жертвах нападения не называются.
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Гавриил Лубнин родился 14 апреля 1969 года. Он записывал песню «С приездом» с группой Н.О.М., «Старший следопыт» с Олегом Гаркушей. Художник сотрудничал с группой «Червонцы» и создавал обложки для группы «АукцЫон».
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Мария Фирсова