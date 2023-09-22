В Санкт-Петербурге нашли девочку, пропавшую по дороге в музыкальную школу

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В Санкт-Петербурге найдена одиннадцатилетняя девочка, которая ранее пропала по дороге в музыкальную школу. Об этом поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил 21 сентября во «ВКонтакте».
«Найдена. Жива», — говорится в сообщении.
Подробности обнаружения ребёнка волонтёрами в настоящее время не уточняются.
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