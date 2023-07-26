В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли оборудование на железной дороге

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev
В Санкт-Петербурге диверсанты совершили поджёг шкафа управления электрообогрева стрелочных переводов обдувки стрелок.
Telegram-канал Shot сообщает, что дежурная на железной дороге заметила горящее оборудование рядом с Финским заливом на станции Лисий Нос и оперативно позвонила в экстренные службы.
Специалисты обнаружили на месте поврежденный шкаф. Нижняя часть двери кто-то отогнул. По предварительной версии, его подожгли.
Полиция начала поиски диверсантов.
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Мария Фирсова