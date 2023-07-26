В Санкт-Петербурге обокрали посла РФ в Замбии

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В Санкт-Петербурге у посла России в Замбии Азима Ярахмедова украли 400 тысяч рублей и документы, которые лежали в барсетке.
78.ru пишет, что инцидент случился в супермаркете «О'Кей» на Московском проспекте. В похищенной барсетке лежали документы и 400 тысяч рублей. Посол заметил пропажу и обратился в полицию.
Вором оказался 52-летний мужчина. Во время обыска в его доме обнаружили украденные деньги в рублях, долларах и барсетку.
Всё похищенное изъяли, а злоумышленник во всём признался.
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Мария Фирсова