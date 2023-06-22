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Здание бывшего завода, на месте которого ранее планировалось построить жилой комплекс, обрушилось в Петербурге
В Санкт-Петербурге обрушилось здание бывшего завода имени Козицкого, передаёт портал 78.ru.
Уточняется, что происшествие произошло на 7-й линии Васильевского острова в северной столице. Обрушилось здание бывшего завода, на месте которого ранее планировалось построить жилой комплекс. По словам подрядчика будущего ЖК, на объекте начались демонтажные работы и никакого обрушения не было, однако местные жители жалуются на пыль и испорченный архитектурный ансамбль после обрушения здания.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.По данному делу прокуратура проводит проверку.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Санкт-Петербурге подросток утонул во время купания в Неве.
Уточняется, что происшествие произошло на 7-й линии Васильевского острова в северной столице. Обрушилось здание бывшего завода, на месте которого ранее планировалось построить жилой комплекс. По словам подрядчика будущего ЖК, на объекте начались демонтажные работы и никакого обрушения не было, однако местные жители жалуются на пыль и испорченный архитектурный ансамбль после обрушения здания.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Санкт-Петербурге подросток утонул во время купания в Неве.
Яна Таёжная