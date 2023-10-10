В Санкт-Петербурге одноклубники изнасиловали 12-летнего хоккеиста

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В Колпино в Санкт-Петербурге 12-летний хоккеист оказался в больнице после изнасилования одноклубниками.
РЕН ТВ сообщает, что 12-летнего мальчика изнасиловали одноклубники. Мальчика госпитализировали вечером 9 октября с травмой.
По словам матери, ребёнка изнасиловали дети во время драки в хоккейном клубе, где он тренируется. Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное. Подробности выясняют.
Ранее в школе №11 Бердска пятиклассники заставили мальчика из параллели встать на колени, угрожая ножом и электрошокером.
В распоряжении журналистов есть запись данного инцидента. На кадрах ученики заставляют пятиклассника просить прощения на коленях. После этого в школу вызвали родителей. Нападавшие уже принесли извинения мальчику в присутствии учителей и родителей. С участниками конфликта психологи проведут работу.
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По словам матери, ребёнка изнасиловали дети во время драки в хоккейном клубе, где он тренируется. Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное. Подробности выясняют.
В распоряжении журналистов есть запись данного инцидента. На кадрах ученики заставляют пятиклассника просить прощения на коленях. После этого в школу вызвали родителей. Нападавшие уже принесли извинения мальчику в присутствии учителей и родителей. С участниками конфликта психологи проведут работу.
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Мария Фирсова