В Санкт-Петербурге отложен вылет самолета из-за атаки роя пчел

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Рейс авиакомпании «Нордвинд», который должен был лететь в Казань, отложен из-за того, что во время посадки пассажиров трап облепили пчелы. В данный момент идёт замена трапа.
«Сегодня, 12 июня, аэропорт Пулково работает в штатном режиме, согласно расписанию. Рейс 251 авиакомпании Nordwind Airlines из Санкт-Петербурга в Казань вылетел в 13:16», - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в небе над Волгоградом самолет из Москвы подал сигнал об экстренной посадке. Известно, что командир борта сообщил об отказе электроники.