В Санкт-Петербурге отставной майор МЧС убил собственного отца

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Ночью в отдел полиции поступил тревожный звонок: 40-летний мужчина сообщил, что на него напали неизвестные, и одного из них он, защищаясь, убил. Приехавшие правоохранители увидели окровавленного майора МЧС в отставке и труп его 72-летнего отца.
Роман, подозреваемый в убийстве отца, в прошлом майор МЧС. Он ушел в отставку в 2017 году. После этого работал в частной противопожарной компании.
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Александр Бойцов