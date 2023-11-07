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В Санкт-Петербурге отставной майор МЧС убил собственного отца

07 ноября 2023, 08:42
Фото: istockphoto/zoka74

Фото: istockphoto/zoka74

Ночью в отдел полиции поступил тревожный звонок: 40-летний мужчина сообщил, что на него напали неизвестные, и одного из них он, защищаясь, убил. Приехавшие правоохранители увидели окровавленного майора МЧС в отставке и труп его 72-летнего отца.

Было установлено, что мужчины вместе выпивали, отмечая годовщину смерти матери. В какой-то момент отставной майор по имени Роман начал вести себя неадекватно, стал говорить, что его преследуют и хотят убить, передает телеграм-канал «Mash на Мойке». Когда отец попытался успокоить сына, тот нанес ему несколько ножевых ранений, от которых пожилой мужчина скончался. Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Он также успел нанести ранения и самому себе.

Роман, подозреваемый в убийстве отца, в прошлом майор МЧС. Он ушел в отставку в 2017 году. После этого работал в частной противопожарной компании.

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«Вывалилась из машины с пеной у рта»: В Екатеринбурге женщина выпала из авто и умерла
E1.ru: В Екатеринбурге женщина вышла из машины и упала посреди дороги
07 ноября 2023, 09:39

Фото: istock / Motortion

В Екатеринбурге около перекрестка Окружной и 2-й Новосибирской улиц нашли труп 57-летней женщины. Об этом сообщает E1.ru.
По данным свидетелей происшествия, женщина ехала в белом Renault Sandero. Скорее всего, она направлялась в автосервис. Один из свидетелей также рассказал, что женщина свернула с главной дороги когда ей стало плохо. 

«Судя по всему, ей стало плохо, она «вывалилась» из машины с пеной во рту и скончалась», — цитирует очевидца «Екатеринбург ЧП».
Прибывшим медикам не удалось спасти жизнь женщины. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, на место ЧП выехали следователи. 

Ранее сообщалось, что в Башкирии бывший боец ЧВК «Вагнер» попросил знакомую подвезти его до дома, после чего похитил и изнасиловал ее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#следователи
#труп
#чп
#женщина
#происшествия
#екатеринбург
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Ранее осужденный за убийство «вагенровец» похитил и изнасиловал знакомую
В Башкирии бывший боец ЧВК «Вагнер» похитил и изнасиловал знакомую
07 ноября 2023, 09:24

Фото: istock / Paul Gorvett

В Башкирии бывший боец ЧВК «Вагнер» попросил знакомую подвезти его до дома, после чего похитил и изнасиловал ее. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

25-летний Олег Михайлов в 2022 году был осужден на 18 лет за убийство и спустя время подписал контракт с частной военной компанией «Вагнер». Михайлов отправился в зону специальной военной операции, а в апреле текущего года был помилован. 

Сообщается, что 5 ноября Олег настойчиво попросил свою 24-летнюю знакомую отвезти его домой, так как якобы был пьян не мог самостоятельно идти. Девушка выполнила просьбу, а мужчина решил затащить ее к себе под угрозой ножа и совершить насилие. Пострадавшая смогла вызвать правоохранителей и через 2 часа была спасена.

Михайлова задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям «похищение человека» и «насильственные действия сексуального характера».

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#насилие
#похищение
#мужчина
#девушка
#вагнер
#чвк
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Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе
Yle: В Финском заливе поврежден российский кабель связи, идут ремонтные работы
07 ноября 2023, 07:07

Фото: istock /Dikuch

По полным издания Yle, компания «Ростелеком» уведомила власти Финляднии, что на дне Финского залива обнаружено повреждение российского кабеля связи «Балтика». Ремонт этого кабеля уже обсуждается между «Ростелекомом» и финскими властями. После согласования с Хельсинки российская сторона приступила к ремонту.
Кабель «Балтика» является кабелем связи длиной около 1 тысячу километров между Сантк-Петербургом и Калининградом и пролегающий через экономические зоны Финляндии и Швеции. 

Сейчас исправлением повреждений на объекте занимается судно «Спасатель Карев», которое сопровождает корабль береговой охраны Финляндии.

Предварительно, канал перебили вместе с газопроводом Balticconnector и и телекоммуникационным подводным кабелем между Швецией и Эстонией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взрыв «Северных потоков» исторически мог бы явиться поводом для войны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ремонт
#судно
#корабль
#аварии
#взрыв
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МВД Украины объяснило гибель помощника главкома ВСУ Залужного игрой с гранатами
МВД Украины: Помощник Залужного подорвался, показывая сыну гранату
07 ноября 2023, 06:46

Помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб от гранаты, подаренной коллегой. Об этом написал министр внутренних дел страны Игорь Клименко в своём Телеграм-канале.
По словам министра, 39-летний майор принёс домой подарок, полученный от одного из коллег в честь дня рождения. Им оказалась коробка с гранатами западного образца, которые военный захотел показать тринадцатилетнему сыну.

Подросток начал играться с боеприпасом, но Чистяков отобрал у него гранату. Вероятно, он выдернул кольцо, и после этого раздался взрыв.

Полиция на месте происшествия обнаружила ещё пять таких гранат. Они будут отправлены на экспертизу.

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В Новосибирске мужчине проткнули голову вилами

В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ

На Сахалине большое дерево упало на автомобиль с девушкой
#взрыв
#происшествия
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#украина
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В Новосибирске мужчине проткнули голову вилами
07 ноября 2023, 06:04

Фото: iStock/Dzurag

В Новосибирске СК расследует уголовное дело о покушении на убийство. 54-летнему мужчине на автостоянке воткнули вилы в голову, пишет РИА Новости.
Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) ранее сообщала о необычном случае работы спасателей, которые были вынуждены распиливать зубья сельскохозяйственных вил, которые прошли сквозь голову пациента одной из городских больниц.

«Заельцовским межрайонным следственным отделом города Новосибирск следственного управления СК РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело по покушению на убийство», — цитирует агентство слова представителя следственного комитета.

Предварительно, 3 ноября в Калининском районе Новосибирска на автостоянке произошёл конфликт между знакомыми мужчинами. В ходе ссоры один из них нанёс другому множественные удары, задев жизненно-важные органы.

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#убийство
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#ск рф
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В Улан-Удэ локализовали пожар в ТЦ
МЧС: пожар в ТЦ в Улан-Удэ локализовали на около 22 тысячах квадратных метров
07 ноября 2023, 05:37

Фото: iStock/Diy13

Пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ удалось локализовать на площади около 22 000 квадратных метров, сообщили в телеграм-канале МЧС России.
Ночью во вторник МЧС объявило о возгорании кровли ТЦ «Гвоздь» в Октябрьском районе Улан-Удэ. Площадь пожара на тот момент составляла 10 000 квадратных метров. По предварительным данным, шесть человек смогли самостоятельно эвакуироваться, информации о пострадавших не поступало. Кроме того, часть кровли частично обрушилась.

Пожар был локализован, и его площадь увеличилась примерно до 22 000 квадратных метров. На месте происшествия работают 126 пожарных и 32 единицы техники.

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#происшествия
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На Сахалине большое дерево упало на автомобиль с девушкой
07 ноября 2023, 05:28

Фото: iStock/Elen11

В Сахалинской области произошло ЧП в городе Холмск. В понедельник, 6 ноября, большое дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. Соответствующие кадры публиковались в социальных сетях.
По информации Телеграм-канала Sakhalin_dtp, в машине в момент падения дерева находилась девушка. В результате инцидента она не пострадала.

Очевидцы рассказали, что дерево упало из-за сильного ветра, помяв задний бампер и крышу автомобиля. Также в машине разбиты окна.

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#дерево
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#девушка
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В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник, водитель погиб
СК: В Уссурийске неизвестные обстреляли внедорожник, водитель погиб
07 ноября 2023, 04:44

Фото: iStock/maxim4e4ek

В приморском городе Уссурийск при обстреле автомобиля Land Cruiser со стороны неустановленных лиц погиб мужчина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СУ СК РФ.
«6 ноября возле магазина на Владивостокском шоссе в городе Уссурийске неизвестный произвел выстрелы в 29-летнего водителя автомобиля Land Cruiser, в результате последний скончался от полученных ранений», — проинформировали в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство) УК РФ.

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#уголовное дело
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#ск
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Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж
В Улан-Удэ огонь в ТЦ перешел с крыши на верхний этаж
07 ноября 2023, 03:40

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ распространился с крыши на верхний этаж, передает РИА Новости.
Предварительно сообщалось, что МЧС отмечало горение кровли на площади 10 тысяч квадратных метров, и по данным ведомства, шесть человек самостоятельно покинули здание. Пока информации о пострадавших нет.

На данный момент над крышей торгового центра поднимаются значительные клубы черного дыма. Пожар также охватил часть четвертого этажа около одного из входов в здание.

Внутри здания расположены несколько мебельных центров, а также торговые площади и кафе. Там также находится центр обслуживания энергоснабжения.

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