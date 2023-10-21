В Санкт-Петербурге парень выпал из окна, спасаясь от изнасилования приятелем

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В Санкт-Петербурге 20-летний парень серьёзно травмировался, выпав из окна второго этажа.
Молодой человек пытался спастись от изнасилования, пишет РЕН ТВ. Инцидент случился на Лиговском проспекте.
После падения парня госпитализировали с гематомами, ушибами и переломами. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.
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«Молодые люди распивали спиртные напитки, после чего один из них набросился на другого, избил его, а затем пытался изнасиловать», - сказал он.
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Мария Фирсова