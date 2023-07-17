В Санкт-Петербурге пенсионер перепутал детей в детском саду и увёл домой чужую внучку

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Питерские правоохранители были подняты по тревоге из-за заявления о похищении девочки.
«Фонтанка» пишет, что ЧП случилось в детском саду на улице Крыленко в Невском районе.
Полицейские оперативно разослали ориентировки, чтобы найти 6-летнюю девочку. Но вскоре выяснилось, что похитителем стал рассеянный пенсионер.
Пожилой мужчина пришел в детский сад за своей внучкой, но случайно перепутал девочек. Когда он привел девочку в чужой дом, родители быстро разобрались в случившемся.
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Мария Фирсова