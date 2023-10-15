В Санкт-Петербурге подростки сломали позвоночник однокласснику

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В Приморском районе Санкт-Петербурга 7-летнему мальчику сломали позвоночник на перемене.
«78.ru» пишет, что первоклассника госпитализировали с переломом позвоночника из школы. По словам мальчика, на перемене одноклассники схватили его за руки и ноги и бросили спиной на парту.
После уроков ребёнок начал жаловаться на сильные боли в области шеи. Родители отвезли его в больницу.
Первокласснику диагностировали компрессионный перелом одного из позвонков. От госпитализации родители отказались.
Ранее в школе № 16 в посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае ученицы старших классов заставили извиняться ученицу, поставив ее на колени. В Сеть попало видео, где более взрослые девочки издевались и унижали ученицу. Они заставили девочку извиняться. Однако им этого оказалось недостаточно, они поставили девочку на колени и заставили сложить руки вместе и вымаливать прощение у одной из них.
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После уроков ребёнок начал жаловаться на сильные боли в области шеи. Родители отвезли его в больницу.
Ранее в школе № 16 в посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае ученицы старших классов заставили извиняться ученицу, поставив ее на колени. В Сеть попало видео, где более взрослые девочки издевались и унижали ученицу. Они заставили девочку извиняться. Однако им этого оказалось недостаточно, они поставили девочку на колени и заставили сложить руки вместе и вымаливать прощение у одной из них.
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Мария Фирсова