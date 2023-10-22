В Санкт-Петербурге подросток открыл стрельбу у метро и ранил сверстника

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У питерского метро на станции «Гражданский проспект» 15-летний студент открыл стрельбу и ранил 14-летнего школьника.
Конфликт произошёл из-за электронной сигареты, сообщает телеграм-канал Mash. Студент Невского колледжа им. Неболсина пытался забрать у школьника дорогую электронную сигарету. 14-летний парень расставаться с сигаретой не хотел, тогда 15-летний студент достал пневматический пистолет и начал стрелять.
Всего было 12 выстрелов. Потом он начал добивать парня кулаками. Школьник получил ушибы и ссадины.
Стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия.
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Всего было 12 выстрелов. Потом он начал добивать парня кулаками. Школьник получил ушибы и ссадины.
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Мария Фирсова