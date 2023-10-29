В Санкт-Петербурге подросток распылил перцовый баллончик в лицо детям

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Два наряда полиции вызвали в Красносельский район Санкт-Петербурга из-за агрессивного проростка.
«78.ru» пишет, что чп случилось во дворах жилых домов на лице Маршала Захарова. Парень грубил прохожим, распылил перцовый баллончик в лицо детям, а также говорил полицейским, что имеет право делать всё, что хочет.
О состоянии пострадавших не сообщается. Успокоить хулигана смог только второй наряд полиции. С полицейскими подросток тоже разговаривал грубо.
В подобные истории подросток попадает не впервые.
Ранее сообщалось, что в Москве 12-летняя школьница попала в больницу после того, как ее избили подруги. Кроме того, врачи зафиксировали у девочки ожоговое поражение роговицы глаза.
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Московская школьница попала в больницу после избиения подружками
О состоянии пострадавших не сообщается. Успокоить хулигана смог только второй наряд полиции. С полицейскими подросток тоже разговаривал грубо.
Ранее сообщалось, что в Москве 12-летняя школьница попала в больницу после того, как ее избили подруги. Кроме того, врачи зафиксировали у девочки ожоговое поражение роговицы глаза.
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Московская школьница попала в больницу после избиения подружками
Мария Фирсова